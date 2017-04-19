Роналду назвал Нурмагомедова братом

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду и российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов проявили взаимное уважение.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в Instagram поздравил мадридский «Реал» с победой над «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов и удостоился ответной любезности от нападающего «сливочных» Криштиану Роналду.

«Я с детства слежу за футболом и болею за "Реал". Не хочу затрагивать чьи-то чувства, но эта команда лучшая в мире, с лучшим бомбардиром, с лучшим капитаном, с лучшим защитником и с лучшим тренером, и немаловажный факт — с лучшими болельщиками», — написал Нурмагомедов.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) Апр 18 2017 в 3:05 PDT

Криштиану Роналду не оставил без внимания запись россиянина, написав в ответ "топ брат" и поставив лайк.

Ранее TopNews писал, что мадридский клуб обыграл "Баварию" со счётом 4:2 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. В овертайме голкипер немецкой команды Мануэль Нойер сломал стопу в эпизоде, когда Роналду забивал свой третий гол в матче.