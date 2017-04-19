"Реал" - "Бавария": обзор матча от 18.04.2017, видео голов, счет, результат 1/4 финала ЛЧ (ВИДЕО)

18 апреля 2017 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" разгромил "Баварию" со счетом 4:2 и по сумме двух матчей вышел в полуфинал турнира.

"Реал" - "Бавария": счет 4:2 вывел в полуфинал Лиги чемпионов "королевский клуб"

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" на своем поле принимал мюнхенскую "Баварию". Матч, состоявшийся 18 апреля на знаменитом стадионе "Сантьяго Бернабеу", закончился со счетом 4:2 в польху хозяев. Таким образом, по сумме двух матчей (игра в Мюнхене закончилась со счетом 2:1 в пользу "Реала") в полуфинал турнира прошел "королевский клуб".

"Реал" - "Бавария": обзор 1/4 финала Лиги чемпионов

В первом тайме обе команды, действуя на встречных курсах, создали несколько опасных моментов ужшкммт у ворот друг друга, однако первый гол зрители увидели только после перерыва.

На 52-й минуте Каземиро сбил в штрафной Роббена, наступив тому на ногу, и арбитр без колебаний указал на одиннадцатиметровую отметку. К мячу подошел пропустивший первый матч Роберт Левандовски и хладнокровно переиграл Наваса.

Хозяева отыгрались на 76-й минуте. После розыгрыша штрафного последовала верховая передача в штрафную «Баварии», и Криштиану Роналду, переиграв в воздухе Лама, отправил мяч в сетку ворот Нойера — 1:1.

Однако не прошло и минуты, как гости не без грубейшей ошибки защиты "Реала" вновь вышли вперед. Рамос в борьбе с Левандовски отпасовал мяч в сторону своих ворот, и тот юркнул мимо не ожидавшего такого "подарка" Наваса.

Основное время матча так и закончилось со счетом 2:1 в пользу "Баварии" и судьба полуфинала решалась в овертайме. К этому моменту гости остались вдесятером - вторую желтую карточку получил Артуро Видаль.

И здесь вновь солировал лучший игрок мира Криштану Рональду. Сначала на 104-й минуте португалец после навеса Серхио Рамоса сравнял счет (судьи не зафиксировали небольшой офсайд), а затем он же реализовал выход два в один в компании с Марсело.

Окончательный счет в матче установил Марко Асенсео.

Отметим, что благодаря хет-трику Роналду стал первым в истории футболистом, который преодолел отметку в 100 голов в Лиге чемпионов. Сейчас в активе Криштиану значится 101 мяч в поединках самого престижного клубного турнира Европы. Его ближайший преследователь, аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси, поражал ворота соперников 94 раза.

"Реал" - "Бавария", счет 4:2. ВИДЕО голов