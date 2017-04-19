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"Видимо, разговелся на славу": Захарова ответила Порошенко на сравнение России с крокодилом

Опубликовано 19.04.17 18:19 "Видимо, разговелся на славу": Захарова ответила Порошенко на сравнение России с крокодилом

Ранее Захарова возмутилась отсутствием синей галочки в своем Facebook.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Петра Порошенко, который увидел в словах Черчилля сравнение РФ с крокодилом.

Как писал Topnews, ранее Порошенко, выступая в Лондоне, сравнил Россию с крокодилом. При этом он обратился к словам Уинстона Черчилля. Кроме того, украинский лидер заявил, что "Россия не наестся". Не забыл Порошенко порассуждать и о "нарушении бесчисленных обещаний в рамках Минского процесса".

"Видимо, разговелся на славу", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что уже долгое время добивается верификации ужшкммт ее аккаунта в Facebook, но безуспешно. Об этом она рассказала во время брифинга, трансляцию которого вел RT, передает Лента.ру.

Захарова объяснила, что часто получает сообщения, в которых пользователи пытаются выяснить, действительно ли аккаунт принадлежит ей. Ответить на все письма представитель ведомства не успевает, поэтому добивается появления отметки о подлинности профиля.

МИД связывался с администрацией Facebook и предоставлял все необходимые сведения о должности Марии Захаровой, но пока отметка так и не появилась.

В данный момент на личный профиль Захаровой в соцсети подписаны более 320 тысяч человек. В списке ее друзей значится более 2,5 тысячи пользователей. По мнению представителей соцсети, для получения синей галочки число подписчиков должно превышать эти показатели.
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