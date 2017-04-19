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Во Владимирской области ликвидировали двух готовивших теракты уроженцев Центральной Азии

Опубликовано 19.04.17 14:57 Во Владимирской области ликвидировали двух готовивших теракты уроженцев Центральной Азии

Злоумышленников нейтрализовали при попытке задержания.

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали во Владимирской области двух уроженцев одной из центральноазиатских стран. По информации ТАСС, злоумышленники готовились совершить теракты в нашей стране, а нейтрализованы они были при задержании.

Со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ агентство сообщает, что "сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два ужшкммт гражданина одной из стран Средней Азии, 1991 и 1987 г.р., находившиеся на территории Владимирской области".

"Данные лица состояли были связаны с вербовщиками международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ) и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России", - отметили в ЦОС ФСБ.

По словам силовиков, среди сотрудников органов безопасности пострадавших нет.

"На месте проведения оперативно-разыскных мероприятий обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74 и пистолет Макарова, боеприпасы", - добавили в ведомстве.

По факту случившегося Следственным подразделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело.
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