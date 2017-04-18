Brand Finance назвал самые дорогие российские бренды

Самым узнаваемым брендом в России стал «Аэрофлот».

Консалтинговая компания по оценке брендов Brand Finance опубликовала список самых узнаваемых и дорогих российских брендов. Половина самых дорогих российских брендов, входящих в топ-десять, принадлежит компаниям с госучастием. Так, в десятку вошли Сбербанк, ВТБ, РЖД, Газпром.

На первом месте оказался Сбербанк. Его фирменный знак оценивается в 570 миллиардов рублей. За прошлый год бренд поднялся в мировом рейтинге на 43 позиции — с 200 на 157-е. Его цена выросла на 23%.

Среди банков мира Сбербанк занял 24 место, среди банков Европы — шестое. Сбербанк обгоняет в рейтинге такие российские компании, как «Газпром» и «Лукойл».

В первую десятку попали не только кредитные организации, компании торгующие углеводородами, РЖД, но и сотовые операторы, а также один представитель ритейлер - "Магнит".

Самым узнаваемым брендом в России стал «Аэрофлот». Второе место досталось Сбербанку, третье — торговой сети «Магнит». «Роснефть» заняла четвёртое место, а замкнул їїїїппп пятёрку финалистов «Билайн».

В мировом рейтинге первое место в списке из 500 позиций занял Google. Компания подорожала более чем на 24% и оттеснила на второе место Apple.