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Brand Finance назвал самые дорогие российские бренды

Опубликовано 18.04.17 19:14 Brand Finance назвал самые дорогие российские бренды

Самым узнаваемым брендом в России стал «Аэрофлот».

Консалтинговая компания по оценке брендов Brand Finance опубликовала список самых узнаваемых и дорогих российских брендов. Половина самых дорогих российских брендов, входящих в топ-десять, принадлежит компаниям с госучастием. Так, в десятку вошли Сбербанк, ВТБ, РЖД, Газпром. 

На первом месте оказался Сбербанк. Его фирменный знак оценивается в 570 миллиардов рублей. За прошлый год бренд поднялся в мировом рейтинге на 43 позиции — с 200 на 157-е. Его цена выросла на 23%.

Среди банков мира Сбербанк занял 24 место, среди банков Европы — шестое. Сбербанк обгоняет в рейтинге такие российские компании, как «Газпром» и «Лукойл».

В первую десятку попали не только кредитные организации, компании торгующие углеводородами, РЖД, но и сотовые операторы, а также один представитель ритейлер - "Магнит".

Самым узнаваемым брендом в России стал «Аэрофлот». Второе место досталось Сбербанку, третье — торговой сети «Магнит». «Роснефть» заняла четвёртое место, а замкнул їїїїппп пятёрку финалистов «Билайн».

В мировом рейтинге первое место в списке из 500 позиций занял Google. Компания подорожала более чем на 24% и оттеснила на второе место Apple.
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