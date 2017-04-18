Звезду "Операция Ы" и "Иван Васильевич меняет профессию" экстренно госпитализировали в Москве

Звезду советских фильмов «Операция Ы» и «Иван Васильевич меняет профессию» Наталью Селезневу доставили в больницу.

71-летняя актриса Наталья Селезнёва доставлена в одну из лучших столичных клиник. Звезда кинофильмов "Операция Ы" и "Иван Васильевич меняет профессию" обратилась к медикам с жалобами на боли в сердце. После проведённого обследования у неё диагностировано серьёзное заболевание, пишет Лайф.

По некоторым данным, в настоящий момент Селезнева находится в стационаре одной из столичных клиник. Сама Селезнёва подтвердила, что обращалась к медикам, но информацию о госпитализации опровергла.

"Сын настоял на том, чтобы я прошла обследование, чтобы мне проверили сосуды из-за головных болей. Но, слава богу, всё нормально сейчас. Я чувствую себя хорошо в плане настроения. Много работы, впереди три творческих вечера", — прокомментировала артистка.

Наталья Селезнёва — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Снялась в более 45 российских и советских фильмах. Наиболее известные їїїїппп из них — "Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть!", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".