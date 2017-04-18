 
TOP 10

1 СМИ выяснили, как вычислили организатора теракта в метро

2 ЦРУ рассекретело план выживания правительства США после ядерной войны

3 Эксперты пророчат рублю большие неприятности летом

4 Ученые впервые за 300 лет показали живого гигантского червя (ВИДЕО)

5 "Форсаж 8" установил мировой рекорд по сборам за первый уик-энд (ВИДЕО)

6 ВИДЕО издевательств блогера над бездомным шокировало Сеть

7 В США мужчина транслировал убийство в Facebook Live (ФОТО, ВИДЕО)

8 Дети попросили Трампа подписать бейсболку: он подписал и выкинул ее в толпу (ВИДЕО)

9 В Москве задержана банда таксистов, избивавших и грабивших пассажиров

10 Участница "Дома 2" выложила в Сеть шокирующее анорексичное ФОТО

Новости наших партнеров

Звезду "Операция Ы" и "Иван Васильевич меняет профессию" экстренно госпитализировали в Москве

Опубликовано 18.04.17 15:14 Звезду "Операция Ы" и "Иван Васильевич меняет профессию" экстренно госпитализировали в Москве

Звезду советских фильмов «Операция Ы» и «Иван Васильевич меняет профессию» Наталью Селезневу доставили в больницу.

71-летняя актриса Наталья Селезнёва доставлена в одну из лучших столичных клиник. Звезда кинофильмов "Операция Ы" и "Иван Васильевич меняет профессию" обратилась к медикам с жалобами на боли в сердце. После проведённого обследования у неё диагностировано серьёзное заболевание, пишет Лайф.

По некоторым данным, в настоящий момент Селезнева находится в стационаре одной из столичных клиник. Сама Селезнёва подтвердила, что обращалась к медикам, но информацию о госпитализации опровергла.

"Сын настоял на том, чтобы я прошла обследование, чтобы мне проверили сосуды из-за головных болей. Но, слава богу, всё нормально сейчас. Я чувствую себя хорошо в плане настроения. Много работы, впереди три творческих вечера", — прокомментировала артистка.

Наталья Селезнёва — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Снялась в более 45 российских и советских фильмах. Наиболее известные їїїїппп из них — "Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть!", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
Другие материалы по этой теме

Звезда «Обитаемого острова» Василий Степанов госпитализирован с переломами после падения из окна

СМИ: Диана Шурыгина госпитализирована с психическим расстройством

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга