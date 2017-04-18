Ученые назвали точную дату нового апокалипсиса

Между тем протодиакон Кураев заявил, что конец света наступит, но не от астероида.

Ученые назвали точную дату катастрофы, которая уничтожит Землю. Как сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на The Mirror, неопознанный объект больших размеров столкнется с нашей планетой 12 октября.

По информации ученых, диаметр небесного тела больше 40 метров. Специалисты уверены, что в результате столкновения в Земле останется глубокий кратер. Космический объект приближается к Земле на огромной скорости. После удара, как утверждают специалисты, изменится климат и разрушится озоновый слой Земли, что непременно приведет к гибели всего живого на планете.

Ранее ученый Дэвид Мид предположил, что Земля будет уничтожена в октябре 2017 года после столкновения с планетой Х Нибиру, но не уточнил дату катастрофы.

Однако Протодиакон, богослов Андрей Кураев заявил НСН, что конец света обязательно наступит, но из-за человека.

«Причина конца света їїїїппп в людях, а не в астероидах. В любом случае это будут не неожиданные астрономические события, а хорошо фиксируемые события деградации в жизни и нравственной культуре человечества. Астероид – это уже некоторое последствие, наведённое Господом, но перед этим будет ряд событий, который будет описан в Библии, о появлении ложных пророков Антихриста, приход на Землю пророка Илии, который будет предупреждать, что это не настоящий Христос», - заключил Кураев.