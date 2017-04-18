В США мужчина транслировал убийство в Facebook Live (ФОТО, ВИДЕО)

После трансляции убийства в социальной сети Facebook компания приняла решение изменить процесс подачи жалоб.

Вице-президент компании Facebook по глобальным операциям Джастин Ософски опубликовал заявление в котором говорится, что администрация Facebook намерена упростить процедуру подачи жалоб на размещенные материалы и публикации из-за того, что накануне один из пользователей социальной сети транслировал в прямом эфире совершение им убийства, передает "Газета.ру".

По словам Ософски, сотрудники социальной сети в связи с произошедшим проводят пересмотр работы системы, позволяющей юзерам жаловаться на размещение публикаций, которые идут вразрез с установленными правилами.

Цель данной работы — гарантировать, что «люди могут как можно быстрее и проще сообщить о нарушающем стандарты видео или ином материале».

Накануне сообщалось, что в Кливленде полиция разыскивает подозреваемого, застрелившего мужчину и транслировавшего убийство в социальной сети Facebook. Позже руководство Facebook распространило заявление, осуждающее убийство человека, которое їїїїппп было совершено в прямом эфире социальной сети.

Житель города Кливленд (американский штат Огайо) Стив Стивенс сначала опубликовал в Facebook видеообращение, в котором заявил о своих планах совершить убийство. Через две минуты в прямом эфире было показано, как он стреляет в человека. Аккаунт Стивенса в Facebook был заблокирован лишь спустя два часа после поступления жалоб.

Начальник полиции Кливленда Кельвин Уильямс заявил, что за информацию, которая может помочь поймать мужчину, транслировавшего убийство в прямом эфире в социальной сети Facebook, объявлена награда в $50 тыс., передает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал Fox News.

По его словам, последнее известное полиции местонахождение преступника было место убийства.

Дочь убитого во время прямого эфира в Facebook американца Тоня Бейнс рассказала, что ее отец был очень хорошим человеком, который всегда учил прощать других, пишет "Обозреватель".

Она подчеркнула, что видео с убийством, которое выложили в соцсеть, навсегда останется в ее памяти, так как на нем она увидела страх в глазах своего отца.

Бейнс подчеркнула, что убитый был очень добрым человеком и не совершал никаких преступлений.