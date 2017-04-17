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Курс доллара на сегодня, 17 апреля 2017: эксперты дают прогноз рублю на новые рекорды роста

Опубликовано 17.04.17 08:17 Курс доллара на сегодня, 17 апреля 2017: эксперты дают прогноз рублю на новые рекорды роста

Курс валют на сегодня, 17 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 17 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 17 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 17 апреля 2017 составляет 56,29 руб., курс евро на сегодня равен 59,77 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 17 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 54,99 руб. при покупке и 58,11 руб. при продаже банком, курс евро на 17 апреля 2017 равен 58,34 руб. и 61,84 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева констатирует, что рублевые пары завершили прошлую неделю снижением. Российская валюта укрепляется несмотря ни на что, хотя реальных поводов для падения нет, но и цена на нефть вернулась к їїїїппп отметке 56 долларов за баррель.

"В условиях стабильности на рынке нефти рубль продолжит рост, если только не произойдет серьезных изменений в паре евро/доллар, а таковых тоже не ожидается. На днях Дональд Трамп неожиданно объявил, что крепкий доллар не нужен США, на что последний естественно отреагировал падением, что и рублю, и другим валютам развивающихся стран было только на руку", - цитирует аналитика "Российская Газета".

Также Кокорева напоминает, что на начавшейся неделе выйдет блок макростатистики из США и ЕС, наиболее важными из которых станут данные по инфляции в ЕС.

Геополитическая обстановка, по словам специалиста, остаются неспокойной, но нестабильность приносит только разовые всплески на валютном рынке. Такая реакция возможна и в будущем, но угадать, на что именно отреагируют игроки на рынке в случае с политикой, гораздо сложнее.

"Мы склоняемся к тому, что на этой неделе рубль продолжит укрепляться. Пара доллар/рубль будет торговаться в интервале 53-56 руб. Пара евро/рубль может снизиться в район 57,5-59 руб.", - отметила она.
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