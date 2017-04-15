Страстная суббота 2017: что нельзя делать, приметы и обычаи, что можно кушать

Суббота перед Пасхой отмечается верующими как Страстная Суббота. Какие традиции и обычаи в этот день, приметы и многое другое - читайте в материале TopNews.

Страстная суббота в 2017 году: какого числа?

Народно-христианский праздник Страстная или Великая суббота в 2017 году выпадает на 15 апреля. Это последний день перед Пасхой. Он посвящен погребению Иисуса Христа, пребыванию Его во гробе и сошествию в ад.

Страстная суббота 2017: история

Согласно библейскому преданию, в первый день после распятия и погребения Христа, с самого утра, к прокуратору Понтию Пилату пришли первосвященники в сопровождении фарисеев. Они попросили поставить у гроба Иисуса Христа стражу, чтобы ученики не похитили тело и не сказали, что Он воскрес. Понтий разрешил выставить охранников, а на камень, который закрывал скалу, наложить печать.

Ученики положили тело Спасителя в новую пещеру в скале, где до того никого їїїїппп не хоронили. Стражники подтвердила, что никто не мог ступить внутрь или выйти наружу, что послужило доказательством истинного чуда – воскресения Сына Божия.

По преданию, на второй день пребывания во гробе Иисус спустился в ад и сокрушил его врата, принес во тьму преисподней свет евангельской проповеди и возвестил о победе добра над злом. Спаситель опустошил ад, забрал с собой Адама, Еву, всех праведников и привел их в райскую обитель. Тем самым Иисус завершил Свои искупительные мучения за человечество.

Традиции и обряды

Утром в Страстную субботу в храмах совершается литургия Василия Великого. Вечером читаются Деяния святых апостолов. Перед полуночью проводится Полунощница, во время которой священники уносят Плащаницу в алтарь и кладут на престол. В полночь начинается утреня. Церковные служители меняют темную одежду, в которой ходили с понедельника Страстной недели, на светлую. Вечером в церквях начинают освящать пасхальные куличи, крашеные яйца, вино, мясо и другие праздничные угощения.

На Страстную субботу хозяйки красят и украшают яйца, готовят пасхальные блюда.

Считается, что в этот день необходимо помириться с тем, с кем в ссоре, попросить прощения и простить обиду, покаяться и сознаться в своих грехах.

Что можно кушать на Страстную субботу?

Согласно Уставу Церкви, в Страстную субботу разрешается сухоядение – невареная пища растительного происхождения: вода, хлеб, соль, сухофрукты, сырые овощи и фрукты, орехи, мед. Нельзя употреблять алкоголь.

Страстная суббота: чего нельзя делать

На Страстную субботу нельзя убирать в доме, стирать, гладить, выполнять физическую работу. Нельзя охотиться, рыбачить. Запрещается веселиться, петь, ругаться, ссориться. Нельзя отмечать день рождения, юбилей или свадьбу. Запрещается отдавать что-то из дома – так можно отдать здоровье, удачу и благополучие.

Приметы

В народе считали, что какая погода в этот день, таким и лето будет.

Для здоровья и красоты в воду для умывания клали свяченое яйцо.

Бодрствование в ночь на Пасху ограждает от болезней, дарит богатый урожай, приносит удачу охотнику, а невесте сулит счастье в браке..

"Кто смеется в этот день – тот весь год плачет", - говорили люди на Руси.