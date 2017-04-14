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Российский робот "Федор" научился стрелять с двух рук (ВИДЕО)

Опубликовано 14.04.17 10:03 Российский робот "Федор" научился стрелять с двух рук (ВИДЕО)

Вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал, как робот F.E.D.O.R. проходит обучение.

Робот Федор, созданный по заданию МЧС России, продемонстрировал навыки стрельбы с двух рук. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщило вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

Он также отметил, что ведется работа над мелкой моторикой робота и алгоритмами принятия решений.

«Робот платформы F.E.D.O.R. показал навыки стрельбы с двух рук», — отметил Дмитрий Рогозин.

Как писал Topnews, осенью 2016 года стало известно, что робот «Фёдор» может быть включен в состав экипажа космического корабля «Федерация», который разрабатывается специалистами «Роскосмоса».

Разработка антропоморфного робота ужшкммт в рамках проекта «Спасатель» стартовала в 2014 году по заказу МЧС. С декабря 2015 года эти работы проводятся под патронатом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники, созданного по указу президента России.
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