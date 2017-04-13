Юная жертва химатаки в Сирии "ожила" на ФОТО и ВИДЕО "Белых касок"

Организацию «Белые каски» обвинили в фейковых сообщениях о спасении детей в Сирии.

Журналисты раскрыли обман "Белых касок" с юной жертвой химатаки в Идлибе. Как видно на фото различных информагентств, девочку "спасали" несколько раз совершенно разные люди. "Неопровержимые" доказательства были предоставлены американской стороной при расследовании химической атаки, которая якобы произошла около сирийского Хан-Шейхуна. Согласно докладу спецслужб, атака была осуществлена правительственной армией Сирии, передает РЕН-ТВ.

Однако предоставленные доказательства не выглядят стопроцентно достоверными. В частности, были ужшкммт широко распространены фотографии, на которых запечатлены погибшие дети. При этом можно заметить, как одна из девочек регулярно появляется на снимках, а в конце концов и вовсе "оживает".

При этом "жертва" с сережками предстает в разной одежде, а на некоторых кадрах раздетой. Кроме того, значительно отличается время, когда были сделаны фотографии. По косвенным признакам и освещению можно определить, что прошло несколько часов, пока "Белые каски" девочку "носили" с места на место.

В дальнейшем девочка появляется на фотографии в больничной палате с другими детьми. На снимке, опубликованном The Guardian, видно, как малышка лежит с открытыми глазами. Кроме того, представители местных СМИ утверждали, что на телах детей нет повреждений. Однако на кадрах видно, что пострадавшие появляются на разных фотографиях с кровоподтеками и синяками.

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Ранее на якобы сделанном после химатаки в Сирии видео «Белых касок» рассмотрели поддельные «спасательные» процедуры, которые делались уже на умершем ребенке. Об этом говорится в заявлении организации «Шведские врачи за права человека» (SWEDHR), сообщает ФАН.

На видео показано, как представители «Белых касок» делают сомнительный укол пострадавшему ребенку. Председатель SWEDHR Марчелло Феррада де Ноли отправил запись специалистам, попросив обратить внимание на шприц, которым делалась внутрисердечная инъекция. Из заключения эксперта можно сделать вывод, что видео является фейком.

«Шприц, использованный для «внутрисердечной инъекции», показанной на теле мертвого мальчика, был пустым или же его раствор никогда не вводился в ребенка», — говорится в заключении специалистов.