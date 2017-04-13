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Пресс-секретарь "Роснефти" Леонтьев отчитал журналиста за телефонную ошибку (ВИДЕО)

Опубликовано 13.04.17 14:29 Пресс-секретарь "Роснефти" Леонтьев отчитал журналиста за телефонную ошибку (ВИДЕО)

Михаил Леонтьев обвинил «Открытую Россию» в вербовке обманутых дольщиков.

Организация «Открытая Россия» выложила в соцсети запись случайного телефонного разговора пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева и корреспондента «Открытой России» Натальи Коротоножкиной, пишет Znak.com.

Журналист готовила материал об обманутых дольщиках и позвонила Леонтьеву ошибочно. Любопытно, что во время разговора Леонтьев не торопился прояснить ситуацию, хотя девушка, думая, что разговаривает с обманутым дольщиком, назвала Михаила Леонтьева Дмитрием.

Леонтьев разговаривал с журналистом в своей обычной, мягко говоря, неприветливой манере. Он ужшкммт поинтересовался, почему высвечивается «американский номер телефона».

Корреспондент пояснила, что звонит через редакционный «Скайп». Затем Леонтьев сказал, что его никто не обманывал и он не «маленький дольщик».

«Какого хрена „Открытая Россия“ занимается обслуживанием и вербовкой маленьких дольщиков […] Это лишняя иллюстрация того, как ваша организация занимается вербовкой», — сказал пресс-секретарь, не слушая извинения Коротоножкиной в том, что она просто готовит материал.

Когда репортер извинилась перед Леонтьевым за причиненные неудобства, спикер уважаемой нефтяной компании ответил: «Извиняться вы будете на Лубянке, надеюсь».
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