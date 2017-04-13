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Усманов подал в суд на Навального из-за фильма про Медведева

Опубликовано 13.04.17 12:25 Усманов подал в суд на Навального из-за фильма про Медведева

Поводом для поступившего в Люблинский суд Москвы иска о защите чести и достоинства стало упоминание Усманова в расследовании ФБК о Дмитрии Медведеве.

Бизнесмен Алишер Усманов обратился в суд с иском к оппозиционеру Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Людмила Морозова. Речь идет об иске о защите чести и достоинства.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал расследование, в котором, в частности, утверждалось, что глава USM Holdings Усманов якобы передал особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду "Соцгоспроект", главой наблюдательного совета которого является однокурсник нынешнего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев.

Усманов ужшкммт позже сообщил, что сделка с участком представляла собой обмен недвижимостью. В ответ на это Навальный на своем сайте назвал эти утверждения не соответствующими действительности.

В пресс-службе главы USM Holdings заявили, что высказывания Навального о злоупотреблениях при осуществлении сделок с недвижимостью в Подмосковье не соответствуют действительности и должны быть доказаны им в суде.

"В действительности указанный (в расследовании ФБК) участок 12 гектаров находился в собственности у "Группы Ист Инвест", с которой у "Соцгоспроекта" было соглашение о совместном освоении участка в Успенском", - отметили в пресс-службе.

Ее представитель подчеркнул, что, по соглашению, на участке планировалось возвести коттеджный поселок на продажу. Отсюда наличие в той сделке нескольких этапов и несколько сторон.

Навальный ответил на эти слова, заявив, что эта сделка не имеет никакого отношения к информации, которую он излагает в своем фильме. По его мнению, бизнесмен купил землю у двух коммерческих компаний, а участок с домом просто подарил "Соцгоспроекту". По утверждению оппозиционера, между этими двумя сделками нет ничего общего, на что указывают опубликованные им, по его заявлению, копии документов Росреестра о сделках с землей, пишет РИА Новости.

"Усманов действительно расширил свои владения на 12 гектаров, но сделка это совершенно другая, не имеющая к фондам Медведева никакого отношения. Усманов землю купил у двух коммерческих компаний — ООО "Лесной дом" и ООО "Группа Ист инвест". Купил в один день несколько участков и объединил их в один… А ту самую усадьбу… он подарил фонду "Соцгоспроект". Не той компании, которой принадлежали 12 гектаров, а фонду", — написал оппозиционер на своем сайте.

В ответ на это Усманов через свою пресс-службу заявил, что "господин Навальный очень любит публиковать красивые картинки и топографические снимки, но очень невнимательно читает документы". По мнению миллиардера, оппозиционер "в очередной раз показывает свою некомпетентность и склонность ко лжи" и должен будет ответить на свои слова в суде.
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