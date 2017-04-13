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"Выступает пацан с раёна": речь представителя России при ООН Сафронкова стала хитом в соцсети (ВИДЕО)

Опубликовано 13.04.17 09:47 "Выступает пацан с раёна": речь представителя России при ООН Сафронкова стала хитом в соцсети (ВИДЕО)

Пламенный спич Владимира Сафронкова вызвал бурную реакцию в Интернете.

Блогеры бурно отреагировали на речь заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова, потребовавшего от британского коллеги Мэтью Райкрофта прекратить оскорбления в адрес России. Это случилось после того, как дипломат из Великобритании обвинил Москву в поддержке Сирии.

Во время перепалки Сафронков лично обратился к Райкрофту со словами: "Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты ужшкммт глаза отводишь?" — спросил российский дипломат британского коллегу.

Такое поведение представителя России при ООН не могли не отметить в соцсетях.

"Российская дипломатия во всей красе: выступает настоящий пацан с раёна в роли посла РФ", — сказано в паблике Muд Роисси в комментарии к видео.

"Я же говорил, с врачами там неважно", — иронизирует главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. "А это не болезнь. Это дипломатический язык — ему в ленинградских подворотнях учат", — ответил ему пользователь Leonid Sluzki.

"Помесь следака и братка. Даже мне не по себе стало", — написал один из юзеров.

Однако нашлись и те, кто поддержал пламенную речь дипломата.

"Так и нужно, жестче с ними, язык дипломатии не для этой публики", — написал Виталий Бокарев.

"Англосаксы нас ненавидят на генетическом уровне, и им нужно жестко отвечать. Но так, как Лавров, а не как Сафронков", — подчеркнул Петр Акопов.
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