"Не смей оскорблять Россию!": Зампостпреда РФ при ООН отчитал британского коллегу

Жёсткое высказывание в отношении британца последовало после того, как тот заявил, что Россия злоупотребляет правом вето и якобы поддерживает применение химоружия в Сирии.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков в ультимативной форме призвал представителя Великобритании Мэттью Райкрофта воздержаться от оскорблений в адрес России. Так, Райкрофт заявил, что Россия потеряла доверие, а Москва "злоупотребляет правом вето, поддерживает режим (власти Сирии) и применение химоружия".

По мнению Сафронкова, Райкрофт "только и думает о том, чтобы затруднить усилия" спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединёнными Штатами. Вы этого боитесь. Всё делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на ужшкммт меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?" — обратился представитель России к Райкрофту.

Более того российских дипломат обвинил Райкрофта в предъявлении оскорбительных требований к гарантам перемирия в Сирии, в то время как Британия принимает у себя незаконные группировки и обслуживает их интересы. Также, по его словам, Британия не учитывает позицию большинства членов ООН, твердя лишь о необходимости смены режима в Сирии.

"Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше!" — заявил Сафронков (цитата по РИА Новости).

Ранее Никки Хейли в интервью американским СМИ заявила, что президент Дональд Трамп ни разу не просил ее прекратить выступать с критикой в отношении России.