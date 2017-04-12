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В РПЦ назвали пошлятиной серию "православных золотых айфонов" (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 12.04.17 16:45 В РПЦ назвали пошлятиной серию "православных золотых айфонов" (ФОТО, ВИДЕО)

Русская Церковь не благословляла продажу элитной люксовой версии iPhone 7 "Спаси и сохрани", уверяют в РПЦ.

Русская православная церковь не благословляла продажу люксовых мобильных телефонов "Спаси и сохрани" с религиозной символикой, заявил глава патриаршей пресс-службы иерей Александр Волков и назвал рекламную кампанию производителя пошлятиной.

"Формулировка "в РПЦ благословили.." является чистой воды обманом, поскольку для такой формулировки нужно благословение патриарха или решение Синода, чего, разумеется, не может быть в принципе в отношении подобных вещей", — написал Волков в своем Facebook.

"Какие-то действия отдельно взятого епископа никак ужшкммт не могут быть основанием для такого обобщения. Агрессивная рекламная кампания производителя, конечно, оправдывает с его точки зрения любые средства, но так поступать просто нечестно. Пошлятина какая-то", - резюмировал он.

Ранее компания Caviar, специализирующаяся на отделке смартфонов и других гаджетов драгоценными материалами, разместила на сайте рекламу новых смартфонов Credo «Спаси и сохрани» стоимостью почти 220 тыс. рублей. 

Как говорится в рекламе «золотых гаджетов», первые устройства из этой партии якобы освятил епископ Городецкий и Ветлужский Августин.
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