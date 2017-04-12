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"Мистер Лавров" научил журналистов США "хорошим манерам"

Опубликовано 12.04.17 13:56 "Мистер Лавров" научил журналистов США "хорошим манерам"

Захарова рассказала, как Лавров отчитал устроивших «базар» американских журналисток из пула Госдепа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в  своем Facebook заявила, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров перед церемонией протокола с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном отчитал американских журналисток, которые устроили, по её словам, «базар».

«Главы внешнеполитических ведомств России и США вошли в зал. «Mister Lavrov! Mister Lavrov!» — со всех сторон истошно закричали американские журналистки из пула госсекретаря. Особняк вздрогнул. Такого «базара» его столетние своды не помнили. «Кто вас учил манерам?» — как бы оправдывая американок перед ужшкммт канделябрами, лепниной и вышитыми на гардинах золотыми пчёлами — символом царской мудрости, спросил глава МИД», — написала Захарова.

"Лавров произнес речь, дал слово американскому коллеге, выдержал паузу и сказал: — Теперь можете кричать, если хотите", — добавила она.

А уже после выступления Тиллерсона на открытии встречи Сергей Лавров предложил девушкам: "Теперь можете кричать. Если хотите".

После этого зал дружно засмеялся, и начались закрытые переговоры шефов российской и американской дипломатии.
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