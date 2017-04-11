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Госсекретарь США Тиллерсон выдвинул ультиматум России по Сирии

Опубликовано 11.04.17 15:03 Госсекретарь США Тиллерсон выдвинул ультиматум России по Сирии

По мнению госсекретаря США, союзничество с Дамаском и Тегераном не служит долгосрочным интересам Москвы.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с ультиматумом, предложив России выбирать между сотрудничеством с США и международной коалицией с одной стороны и с Сирией и Ираном с другой.

"Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может стать частью такого будущего и играть в нём важную роль. Или Россия может сохранить союз с группировкой (режим Асада, Иран - прим.), которая, как мы считаем, не будет случить интересам России в длительной перспективе", - цитирует Тиллерсона агентство Associated Press

По словам ужшкммт госсекретаря США, в Вашингтоне не делают прогнозов о сроках урегулирования сирийского конфликта, однако Запад уверен, что власть в Дамаске в конечном итоге сменится.

«Нам всем ясно, что правление семьи Асада подходит к концу», — резюмировал госсекретарь.

11 апреля начинается визит Рекса Тиллерсона в Москву. В Россию он прибыл из Италии, где принял участие в совете глав МИД "Большой семёрки".

Ранее сообщалось о возможной встрече президента России Владимира Путина с Тиллерсоном.
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