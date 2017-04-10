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Пропавшая в Москве Наталья Жукова найдена - девушку убил таксист (ФОТО)

Опубликовано 10.04.17 14:53 Пропавшая в Москве Наталья Жукова найдена - девушку убил таксист (ФОТО)

В Москве раскрыто убийство 21-летней Натальи Жуковой, чье тело было найдено в небольшой яме на территории лесополосы рядом с улицей Нижние Мневники.

Столичные следователи задержали 24-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 21-летней москвички Натальи Жуковой. Преступник задушил жертву, а тело спрятал в лесополосе на северо-западе Москвы, установили сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по Москве, сообщает "Росбалт".

По версии следствия, трагедия разыгралась 5 апреля. Находясь в автомобиле вблизи жилого дома в одном из районов Москвы, обвиняемый и 21-летняя девушка повздорили. В ходе ссоры мужчина схватил девушку за шею и стал душить, после ужшкммт чего она потеряла сознание. Обвиняемый взял ремень и перетянул им шею потерпевшей. Девушка скончалась на месте происшествия.

Наталья Жукова пропала в Москве несколько дней назад. ФОТО

Желая скрыть следы преступления, злоумышленник переместил и спрятал тело жертвы в небольшой яме на территории лесополосы на северо-западе Москвы.

По горячим следам преступник был установлен и задержан. Во время проведения следственных действий мужчина полностью признал вину.

Убийцу пропавшей москвички удалось вычислить благодаря биллингу погибшей. Девушка перед смертью вызывала такси со своего мобильника. Номер телефона убийцы сохранился в исходящих, уточняет Лайф.

Девушка отдыхала в клубе "Крейзи дейзи", после чего поехала в отель на северо-западе Москвы с молодым человеком. Она взяла номер таксиста, подвозившего пару к отелю, а после выхода из здания снова набрала водителю. Таксист забрал её в районе трёх часов утра, но до дома так и не довёз.

Фото: L!FE

Позже девушку нашли мёртвой в лесополосе на северо-западе Москвы. Установить личность убийцы также помогли показания свидетелей.
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