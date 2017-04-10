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Сын актрисы Завьяловой получил 8 лет тюрьмы за убийство матери (ФОТО)

Опубликовано 10.04.17 13:11 Сын актрисы Завьяловой получил 8 лет тюрьмы за убийство матери (ФОТО)

Такое решение принял Выборгский районный суд Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге решением Выборгского районного суда был вынесен приговор в отношении Петра Завьялова, обвиняемого в убийстве своей матери, звезды фильма "Тени исчезают в полдень" Александры Завьяловой. Он получил восемь лет заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Гособвинитель просил суд вынести наказание в виде 10-ти лет лишения свободы, а адвокат подсудимого заявил о намерении подать апелляцию.

"Мы имеем факт, который нам мешает, — то, что ужшкммт он ничего не помнит. Он не помнит, как пришёл домой и само событие. Мы не исключаем такой версии, что убийство мог совершить кто-то другой. Однако уже на стадии предварительного следствия и судом были откинуты версии присутствия третьих лиц. Мы считаем, что данный приговор необоснованный", — сказал адвокат Завьялова Валентин Пышкин.

Сам обвиняемый на суде не признался в убийстве.

"Я считаю себя виновным в том, что вообще допустил ситуацию, в которой это вообще могло произойти. Я был привязан к маме. В общем-то, я уверен, что свою маму я не убивал", — приводит слова Петра Завьялова Life.

Александра Завьялова ФОТО

Ранее TopNews писал о том, что ночью 3 февраля 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире дома номер 6 по Гаврской улице Пётр Завьялов ударил ножом свою мать. В результате женщина скончалась на месте.
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