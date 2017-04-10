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10 Анна Седокова родила третьего ребенка (ФОТО)

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Анна Седокова родила третьего ребенка (ФОТО)

Опубликовано 10.04.17 11:36 Анна Седокова родила третьего ребенка (ФОТО)

Также в третий раз стал отцом нападающий "Зенита" Александр Кержаков.

Известная российская певица Анна Седокова родила третьего ребенка. Малыш появился в элитной клинике Cedars-Sinai в американский Лос-Анджелесе, где рожали многие знаменитости, в числе которых Мила Йовович, Кристина Агилера, Мадонна и многие другие.

По словам Анны Седоковой, во время родов в медицинском учреждении царила самая непринужденная обстановка. Все прошло достаточно быстро и легко.

"Врачи поют песни, танцуют, включают музыку. Все проходит намного быстрее и легче. Роды превращают в настоящий праздник. А еще меня ужшкммт сразу обеспечили буквально всем, что нужно малышу в первые дни и недели жизни: сосками, бутылочками, подгузниками, пеленками, одеждой. С собой ничего брать не нужно!" - похвасталась многодетная мама.

Бывшая солистка "ВИА Гры" воспитывает двух дочерей – 12-летнюю Алину от ныне покойного футболиста Валентина Белькевича и пятилетнюю Монику от героя второго сезона шоу "Холостяк" на российском телевидении Максима Чернявского. Оба ее брака долго не продержались.

По некоторым данным, отцом третьего ребенка Анны Седоковой стал 25-летний московский бизнесмен. 

Третий ребенок родился также в семье нападающего питерского "Зенита" Александра Кержакова.

О рождении сына футболист рассказал в своем Instagram. В подписи к фотографии, на которой Кержаков запечатлён с ребёнком, футболист выразил благодарность своей жене за рождение сына.

Кроме новорожденного, семья Кержаковых воспитывает 11-летнюю дочь Дарью и четырёхлетнего сына Игоря.
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