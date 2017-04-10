США внезапно направили авианосец к Южной Корее

В самой Южной Корее считают, что авианосец США поможет бороться с угрозами КНДР.

США неожиданно развернули ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Карл Винсон» в сторону Корейского полуострова, передаёт RT со ссылкой на «Рёнхап».

Группа американских кораблей двигалась из Сингапура по направлению к Австралии, однако неожиданно изменила курс и следует к Корейскому полуострову. В группу входит авианосец «Карл Винсон», два эсминца и крейсер с ракетами на борту.

Агентство отмечает, что переброска кораблей весьма необычна, поскольку этот авианосец США уже побывал в Южной Корее менее месяца ужшкммт назад.

Тяжелый атомный авианосец ВМС США Carl Vinson, направленный к берегам Корейского полуострова, укрепит обороноспособность Южной Кореи и поможет бороться с угрозами КНДР. С таким заявлением выступил в понедельник в Сеуле на брифинге для журналистов официальный представитель Министерства национальной обороны Республики Корея Мун Сан Гюн, сообщает ТАСС.

"Развертывание авианосной ударной группы отражает серьезное отношение США к ситуации на Корейском полуострове", - заметил он. Офицер подчеркнул, что этот шаг в первую очередь направлен "на укрепление обороноспособности" в связи с возможным осуществлением КНДР "новых стратегических провокаций", включая ядерное испытание или запуски баллистических ракет.

Отвечая на вопрос о том, предупредил ли Вашингтон Сеул о передвижениях авианосной группы, Мун Сан Гюн подчеркнул, что союзники "сотрудничают в этом вопросе".

Военный также прокомментировал распространяющиеся в стране слухи о возможном нанесении США упреждающих ударов по КНДР, что может привести к полномасштабной войне в регионе. Представитель Минобороны в этой связи заметил, что "южнокорейские войска готовы противостоять северокорейским провокациям, учитывая, что непредсказуемый режим Ким Чен Ына может осуществить их в преддверии отмечаемой 15 апреля 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена". Таким образом военный уклонился от прямого ответа на заданный ему вопрос.

Ранее телекомпания NBC сообщила, что Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме представил президенту США Дональду Трампу возможные варианты противодействия ядерной угрозе, исходящей, по мнению Вашингтона, от КНДР. Варианты включают возможность размещения части американского ядерного арсенала в Южной Корее, убийство Ким Чен Ына, а также тайную отправку в КНДР бойцов американских и южнокорейских сил специального назначения для проведения диверсионных операций.