В Египте, по последним данным, 23 человека погибли и порядка 50 получили ранения в результате взрыва в окрестностях церкви в египетском городе Танта. В настоящее время устанавливается число жертв и пострадавших по второму взрыву.

Ранее поступала информация о 15 жертвах. Сегодня христиане отмечают Вербное воскресенье, и согласно предварительным данным, служба проводилась также в церкви, в районе которой прогремел взрыв. Подробности произошедшего уточняются, пишет Life.

WATCH: Video shows immediate aftermath of deadly blast near church in Egyptian city of #Tanta https://t.co/ID5G8YeQXE #Egypt pic.twitter.com/GTLYCIgtNz