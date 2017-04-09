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На западе Москвы столкнулись пассажирский поезд и электричка (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 09.04.17 00:25 На западе Москвы столкнулись пассажирский поезд и электричка (ФОТО, ВИДЕО)

Поезд дальнего следования и пустая электричка столкнулись на западе Москвы.

Инцидент произошел на Белорусском направлении МЖД у дома 4 по улице Герасима Курина. Поезд, по свидетельству очевидцев — сообщением Москва-Брест, двигался в сторону Московской области.

Как сообщают СМИ, ЧП произошло по вине мужчины, который переходил пути в неположенном месте перед приближающейся электричкой.

Машинист электрички применил экстренное торможение, в результате чего состав, затормозивший на подъеме, скатился назад и задел проходивший рядом поезд.

"Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, начал переходить пути в неположенном месте ужшкммт перед приближающейся электричкой. Машинист электрички применил экстренное торможение, в результате чего поезд, затормозивший на подъеме, скатился назад и задел проходивший рядом поезд Москва-Брест", - рассказал источник "Интерфакса".

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что после столкновения два вагона электрички оказались разрушены. От трагических последствий спасло то обстоятельство, что авария произошла на малом ходу. 

В результате столкновения пассажирского поезда Москва - Брест и пустой электрички в Москве пострадали 14 человек, сообщает агентство со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Тяжелых пострадавших нет.
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