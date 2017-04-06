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Ученые назвали главную причину появления прыщей

Опубликовано 06.04.17 18:16 Ученые назвали главную причину появления прыщей

Американские ученые смогли выяснить истинную причину образования на коже воспалительных процессов.

Появление прыщей на лице зависит от состояния кожи человека, а не наличием какого-либо штамма бактерий, заявили ученые. Проблему акне они обсудили на ежегодной конференции Микробиологии общества, сообщает Мир24 со ссылкой на EurekAlert!.

Биологи подчеркнули, что с акне сталкивается 80-85% людей в мире. Исследователи из Калифорнийского университета изучили состояние кожи лица у 72 добровольцев, из них 38 с акне и 34 со здоровой кожей.

С помощью ДНК анализа биологи ужшкммт обнаружили у людей с акне бактерию Propionibacterium acnes, которые являлись вредными для кожи. В группе здоровых на коже был более богатая микрофлора, которая предотвращала появление вредных бактерий.

По мнению учёных, их работа позволяет утверждать, что некоего единственного микроорганизма, наличие которого могло бы защитить человека от прыщей, не существует, однако баланс микрофлоры в целом эту защиту обеспечить может. О полученных результатах специалисты сообщили на ежегодной конференции Микробиологического общества, пишет "МК".

В последнее время также проводится немало исследований, посвящённых влиянию на организм микрофлоры кишечника. Как утверждают многие учёные, от неё зависит не только пищеварение, но и многие другие факторы, в том числе такие «неожиданные», как интеллект человека, его настроение и предрасположенность к различным психическим заболеваниям, а также на уровень его стрессоустойчивости.
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