Возле школы в центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв (ВИДЕО)

ЧП произошло сегодня ранним утром фактически в самом центре донской столицы. Опубликовано видео с места происшествия.

Источником взрыва, от которого пострадал мужчина в Ростове-на-Дону, было самодельное взрывное устройство (СВУ), замаскированное под фонарик, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского округа Росгвардии.

"Мужчина без определенного места жительства около 6.30 мск нашел пакет и решил проверить его содержимое, в том числе и находящийся там фонарик", - сказал представитель Росгвардии. По его словам, при включении фонарика сработало взрывное устройство, мужчине оторвало кисть ужшкммт руки.

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Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона, мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал в его руках. По словам другого источника агентства, пострадавший работает дворником. Устройство сдетонировало, когда он убирал территорию.

В настоящий момент территория, где произошло ЧП, оцеплена, занятия в школе приостановлены, детей не впускают здание, добавил источник.

Ростовская школа №5 расположен на пересечении Социалистической и Нахичеванской улиц.