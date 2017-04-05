"Евровидение 2017", последние новости 05.04.2017: генеральный директор EBU (Европейского вещательного союза) Ингрид Дельтенрр стала новой жертвой российских телефонных хулиганов.

"Евровидение 2017", последние новости: Ингрид Дельтенр заявила пранкерам, что конкурс перенесут в Берлин

Генеральный директор Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре стала новой жертвой российских пранкеров Алексея Столярова и Владимира Кузнецова.

Как сообщает Life, Лексус и Вован позвонили Ингрид Дельтенре от имени украинского премьера Владимира Гройсмана, чтобы убедиться, действительно ли EBU готовы наказать Киев за отказ пустить на территорию страны российскую исполнительницу Юлию Самойлову.

В беседе с лже-премьером Ингрид Дельтенре открыто встаёт на сторону россиянки.

"Мы ожидаем от страны, что ужшкммт она будет соответствовать правилам "Евровидения", исключение участников или организаторов недопустимо — это нарушение правил. Во-первых, когда она (Самойлова. — прим. ред.) была в Крыму, она не была представителем "Евровидения". Во-вторых, вы можете снова наложить на неё запрет после конкурса", - отметила глава EBU .

Ингрид Дельтенре подчеркнула, что Украина понесёт определённые репутационные убытки, в случае если Юлия Самойлова не буде допущена к конкурсу. По ее словам, существует реальная перспектива, что Киев в последний момент лишится права проведения конкурса, и тогда хозяйкой "Евровидения-2017" станет столица Германии - Берлин.

"Осталось всего два месяца. Я не верю, что ещё какая-то страна сможет провести "Евровидение", — сказал лже-Гройсман.

"Мы уже всё зарезервировали в Берлине", — ответила Дельтенре, добавив, что в случае переноса конкурса, Украина не сможет в нем участвовать следующие пару лет. Также Киев лишится контрактов с EBU на трансляцию Fifa World Cup.