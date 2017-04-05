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Людмилу Путину засняли в аэропорту Лондона с новым мужем (ФОТО)

Опубликовано 04.04.17 23:14 Людмилу Путину засняли в аэропорту Лондона с новым мужем (ФОТО)

Фото сделаны 28 марта очевидцем - российским туристом.

Журнал StarHit опубликовал снимки, на которых Людмилу Путину в лондонском аэропорту сопровождает бизнесмен и новоиспеченный супруг Артур Очеретный. Фото сделаны 28 марта очевидцем - российским туристом.

По его словам, он увидел бывшую жену Владимира Путина в воздушной гавани в Лондоне около 7:00 по местному времени. Он уточнил, что на ее появление многие люди обратили внимание, так как ее узнали. Автор фото также отметил, что с посадочной полосы первым вошел ужшкммт молодой человек представительного вида, в руках которого была тележка с багажом. Вслед за ним вошла его спутница, в которой народ признал экс-супругу президента РФ. Мужчина рассказал, что увидел ухоженную, строго одетую женщину, которая выходила из зала прилета с огромной каталкой, где лежали чемоданы.

 

По словам фотографа, пара направилась к выходу из здания, где их, по всей видимости, ожидал автомобиль. Стоит отметить, что в конце марта у Артура Очеретного день рождение. С большой вероятностью пара прилетела в Лондон, чтобы отпраздновать 39-летие бизнесмена.
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