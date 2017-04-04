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Украинский Минздрав предложил запретить лекарства из России

Опубликовано 04.04.17 17:10 Украинский Минздрав предложил запретить лекарства из России

Минздрав Украины инициирует отказ от лекарств российского производства.

Министерство здравоохранения Украины собирается запретить в стране лекарственные препараты российского производства. Соответствующее предложение направлено в правительство. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщила исполняющая обязанности главы ведомства Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

«Минздрав поощряет украинских и иностранных производителей выводить на рынок качественные заменители для препаратов российского производства», — написала она.

Супрун отметила невозможность двойных стандартов, обвинив Россию в развязывании ужшкммт войны против народа Украины.

Она подчеркнула, что «такими будут санкции со стороны Министерства здравоохранения Украины» против России.

Собеседник "Коммерсанта" в Кабинете министров Украины заявил, что правительство пока не получило от Минздрава письмо с просьбой расширить санкции против России в отношении производимых в РФ лекарственные препараты и медицинские изделия.

«В случае его получения вопрос будет рассмотрен после согласования с соответствующими украинскими структурами, в том числе с профильным комитетом Верховной рады»,— добавил собеседник газета.

«Мы понимаем, что Россия ведет гибридную войну с Украиной, и в этой ситуации поставки российских лекарств нашей стране становятся опасными для ее граждан, так как мы не можем проверить качество всех препаратов»,— объясняет мотивацию чиновников источник, близкий к Минздраву. Он добавил, что практически все российские препараты имеют украинские либо европейские аналоги.

Информация об инициативе Минздрава последовало после того, как премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабмин поддерживает назначение исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун главой министерства.
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