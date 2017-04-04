Убийство полицейских в Астрахани 4 апреля 2017: в Сети появилось ВИДЕО нападения

В Астрахани напали на полицейских: во время оформления ДТП на инспекторов ГИБДД напали участники аварии.

В Астрахани расстреляли полицейских 4 апреля 2017: инспекторы прибыли на оформление ДТП

В ночь на 4 апреля в Астрахани неизвестные преступники застрелили двух сотрудников ГИБДД, прибывших на место аварии для ее оформления.

Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на источник в пресс-службе регионального управления МВД России, в Госавтоинспекцию поступило сообщение о столкновении автомобилей "ГАЗель" и Nissan March в Ленинском районе в Астрахани. На место предполагаемой аварии был направлен автомобильный патруль ДПС.

"По предварительным данным, во ужшкммт время оформления ДТП инспекторы подверглись нападению со стороны участников аварии, находившихся в микроавтобусе. Злоумышленники открыли огонь по стражам порядка из огнестрельного оружия и скрылись", — подчеркнули в ведомстве.

В результате полученных ранений оба сотрудника ГИБДД скончались до приезда скорой помощи. Видеозапись случившегося была опубликована в Сети.

Убийство полицейских в Астрахани 4 апреля 2017. ВИДЕО 18+

Убийство полицейских в Астрахани: опубликовано ФОТО одного из нападавших

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал фото одного из злоумышленников, расстрелявших сотрудников полиции в Астрахани. Им оказался 26-летний Нурбол Саспанов. Его водительские права были обнаружены на месте расстрела правоохранителей.

Кроме этого, как сообщили в СК, в розыск объявлена "Газель", на которой, предположительно, скрылись нападавшие. Всего в связи с нападением в розыск объявлены 8 человек.

По информации начальника Отдела информации и общественных связей УМВД России по Астраханской области Петра Русанова, нападавших было четверо.

"За совершение тяжких преступлений, а также по подозрению в причастности к совершению этих преступлений разыскиваются: Нурбол Саспанов 1990 года рождения, уроженец Астраханской области, Алйибек Гизатов, уроженец Казахстана, Закир Тажиков 1992 года рождения, уроженец Астраханской области, Намик Агарзаев, 1996 года рождения, уроженец Астраханской области, Рамзан Кукулаев, 1996 года рождения, житель Астраханской области, Кадырбай Маймашев, 1979 года рождения, житель Астраханской области, Ильяс Магомедов, 1990 года рождения, уроженец Казахской ССР и Ахмед Магомедов, 1986 года рождения, также уроженец Казахской ССР", - уточнил старший помощник руководителя СУСК по региону Андрей Хегай.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Введён план проведения оперативно-розыскных мероприятий для установления местонахождения и задержания подозреваемых. Праоохранители разыскивают автомобиль «ГАЗель», в котором, предположительно, находились четыре человека.

Известно, что погибшие сотрудники полиции имели звания лейтенанта и старшего лейтенанта. У одного из них сиротами остались двое детей.