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В Сибири девушка отсудила 45 тысяч рублей за потеряю девственности на осмотре врача

Опубликовано 03.04.17 14:00 В Сибири девушка отсудила 45 тысяч рублей за потеряю девственности на осмотре врача

В Новосибирске гинеколог сорвала девушке свадьбу, лишив ее девственности при осмотре.

Суд Новосибирска постановил перечислить на счет 29-летней женщины компенсацию в размере 45 тысяч рублей. Основанием стало ее обращение по поводу потери девственности в ходе гинекологического осмотра, пишет mediaзавод.

В деле говорится, что новосибирячка в прошлом году отправилась на плановый медосмотр. При этом пациентка предупредила гинеколога, что она целомудренна. Однако при осмотре молодой врач по неосторожности повредил девственную ужшкммт плеву. Изначально девушка потребовала от медучреждения компенсацию в размере двух миллионов рублей, однако судьи решили удовлетворить иск лишь частично и остановились на сумме в 45 тысяч.

«Для нашего города — это прецедент. Были собраны доказательства, подтверждающие причинно-следственную связь между действиями врача, что она совершила действия по дефлорации во время гинекологического осмотра и последствиями, которые наступили. Экспертиза же показала, что девственная плева сохраняется, но был осуществлен надрыв, который подтвердил гинеколог платной клиники на следующий день после осмотра в женской консультации №1», — рассказала юрист истицы Сибнет.

По ее словам, изначально руководство женской консультации заявляло, что осмотр девушки был сделан правильно и девственная плева не была нарушена. Но после допроса самого гинеколога, на прениях руководство женской консультации заявила, что «девственная плева органом не является, вред здоровью не причинен и говорить о компенсации морального вреда невозможно».
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