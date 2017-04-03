Министр обороны Литвы заявил, что Россия готовит почву для вторжения

Раймундас Кароблис считает, что РФ хочет "переписать историю".

По мнению министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, Россия пытается переписать историю в ключе, отрицающем право стран Прибалтики на существование. Он заявил, что развернутая Кремлем дезинформационная кампания направлена на дестабилизацию ситуации в регионе. При этом ложные сведения, на его взгляд, поступают через российское телевидение, агентство Sputnik (РИА Новости) и от депутатов Государственной Думы.

"Россия – это угроза. Они говорят, что наша столица Вильнюс не должна принадлежать Литве, потому что между Первой и Второй ужшкммт мировой войнами она была оккупирована Польшей. «Конечно, это история, но Россия использует этот предлог». «Сейчас есть сообщения о том, что Клайпеда (третий по величине город страны) никогда не принадлежала Литве; что это был подарок Сталина после Второй мировой войны", - цитирует Кароблиса The Guardian.

Глава оборонного ведомства Литвы уверен, что это создает угрозу территориальной целостности Литвы, а кампания по переписыванию истории может быть усилием по подготовке почвы для возможного российского военного вторжения в республику. В своих словах он сравнил нынешнюю ситуацию Литве схожей с обстановкой на Украине в преддверии "российской агрессии" и "аннексии Крыма". Кароблис боится повторения в прибалтийском государстве украинского сценария. Также министра обороны пугает размещение российских вооружений в Калининграде.

В свою очередь, надежду для Прибалтики министр видит в размещении войск НАТО на территории стран региона, называя это сигналом для России, что прибалтийские страны не одни.