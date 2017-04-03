Польша обвинила диспетчеров из России в крушении самолета Качиньского в Смоленске

Варшава в ближайшее время обратится к Москве с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров.

Генеральная прокуратура Польши обвиняет российских диспетчеров и "третье лицо" в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолета Ту-154 президента Леха Качиньского в Смоленске, сообщает РИА Новости.

"Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей", — сказал заместитель генерального ужшкммт прокурора Польши Марек Пощенек на пресс-конференции в Варшаве.

Он отметил, что Польша обратится к России с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров.

Напомним, 10 апреля 2010 года под Смоленском разбился Ту-154, на котором летели президент Польши Лех Качиньский и первые лица государства. Всего погибло 96 человек. При посадке на аэродром Смоленск-Северный президентский борт в условиях сильного тумана врезался в деревья, опрокинулся и полностью разрушился. Россия оказала всемерное содействие в расследовании инцидента. Специалистам очевидно, что наши авиадиспетчеры сделали все для безопасности полета, но прошло семь лет, а следствие по делу до сих пор не закончено.