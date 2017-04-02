YouTube ВИДЕО: вратарь рухнул без сознания прямо во время матча НХЛ

На опубликованном на Ютуб ВИДЕО попал момент, как голкипер «Филадельфии» Михал Нойвирт потерял сознание во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси».

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерз" Михал Нойвирт потерял сознание во время поединка против "Нью-Джерси Девилз" и был госпитализирован, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ESPN.

На 8-й минуте встречи 29-летний голкипер неожиданно упал на лед, когда его команда была в атаке. На площадку выбежали врачи, которые на носилках унесли игрока в подтрибунное помещение.

YouTube ВИДЕО: голкипер клуба НХЛ потерял сознание прямо во время матча

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Нойвирт несколько ужшкммт минут был без сознания, но затем пришел в себя. По сообщению в микроблоге "Флайерз" в Twitter, Нойвирт находится в больнице. Подробная информация о здоровье вратаря появится позже.

Вместо Нойвирта в ворота "Филадельфии" встал Энтони Столаж, а сам матч завершился победой "Флайерз" со счетом 3:0. Шайбы забросили Брэйден Шенн (8-я минута), Колин Макдональд (12) и Джордан Уил (31).

В "Филадельфии" отмечают, что игрока отправили в больницу из соображений предосторожности, но в его состоянии наблюдается позитивная динамика. Следующую игру своей команды он пропустит.