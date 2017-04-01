 
TOP 10

1 СМИ: Васильевой вернули 325 млн рублей и квартиру в центре Москвы

2 Харитонов нокаутировал Громли в первом раунде на турнире Bellator (ВИДЕО)

3 Песков прокомментировал расследование Навального о Медведеве "Он вам не Димон"

4 Ушел, хлопнув дверью: Трамп покинул Овальный кабин, не подписав документы (ФОТО, ВИДЕО)

5 «Макаревич назвал всех нас глистами»: пранкеры Вован и Лексус разыграли Лозу и Боярского (ВИДЕО)

6 Исхудавший и подавленный Брэд Питт шокировал фанатов (ФОТО)

7 «Не смог укротить жену»: чешский посол лишился должности из-за твитов супруги

8 МИД РФ на 1 апреля представил автоответчик с заказом услуг хакеров (АУДИО)

9 Спецслужбы США раскрыли новый способ проноса взрывчатки в самолеты

10 Ученые подтвердили новую версию гибели Тутанхамона

Новости наших партнеров

1 апреля МИД РФ представил автоответчик с заказом услуг хакеров (АУДИО)

Опубликовано 01.04.17 13:39 1 апреля МИД РФ представил автоответчик с заказом услуг хакеров (АУДИО)

1 апреля в День Смеха МИД России предложил для дипмиссий "услуги российских хакеров".

1 апреля российский МИД напомнил о себе розыгрышем. В официальных аккаунтах Министерства иностранных дел РФ появилось сообщение о «пилотной аудиозаписи автоответчика для российских дипломатических миссий за рубежом».

 

На своей странице запись для автоответчика опубликовала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Добрый день, вы позвонили в посольство России. Если вы хотите заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам — нажмите один. Чтобы воспользоваться услугами ужшкммт русских хакеров — нажмите два. По вопросам вмешательства в выборы — нажмите три и ждите начала избирательной кампании. В целях повышения качества услуг все разговоры записываются», — говорит «автоответчик».

Как ранее сообщал Topnews, МИД выпустил памятку для туристов за рубежом. Некоторые советы откровенно веселили: так, в Израиле евреев нельзя будет называть жидами, а в Сербии смеяться над словом «яблан».
Другие материалы по этой теме

В НАТО назвали КВН «политическим инструментом Кремля»

"Кадыров" и "Путин" высмеяли доклад НАТО о КВН

Обвиняемый во взломе Yahoo хакер из ФСБ оказался сотрудником «Ренессанса»

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга