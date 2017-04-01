1 апреля МИД РФ представил автоответчик с заказом услуг хакеров (АУДИО)

1 апреля в День Смеха МИД России предложил для дипмиссий "услуги российских хакеров".

1 апреля российский МИД напомнил о себе розыгрышем. В официальных аккаунтах Министерства иностранных дел РФ появилось сообщение о «пилотной аудиозаписи автоответчика для российских дипломатических миссий за рубежом».

На своей странице запись для автоответчика опубликовала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Добрый день, вы позвонили в посольство России. Если вы хотите заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам — нажмите один. Чтобы воспользоваться услугами ужшкммт русских хакеров — нажмите два. По вопросам вмешательства в выборы — нажмите три и ждите начала избирательной кампании. В целях повышения качества услуг все разговоры записываются», — говорит «автоответчик».

Как ранее сообщал Topnews, МИД выпустил памятку для туристов за рубежом. Некоторые советы откровенно веселили: так, в Израиле евреев нельзя будет называть жидами, а в Сербии смеяться над словом «яблан».