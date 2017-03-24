"Понос", "ябука" и "яблан": МИД опубликовал инструкции для россиян, как вести себя за границей

Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало общие рекомендации для российских туристов о том, какие правила нужно соблюдать в разных странах мира.

Российское Министерство иностранных дел опубликовало на своем сайте список "общих элементов поведения", в который включены причины нежелательных инцидентов за границей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В частности памятка содержит как общие рекомендации для всех стран мира, так и отдельные советы для стран с мусульманскими и буддистскими традициями. К примеру, ни в одной стране не стоит критиковать местную ужшкммт кухню в присутствии местных жителей. Также следует избегать слов "негр" или "ниггер" и их производных.

Дипломаты рекомендуют в гостях проявлять дружелюбие к местному населению, считаться с его образом жизни и строго соблюдать законодательство страны пребывания, избегать сомнительных знакомств, поездок по неблагополучным районам и не злоупотреблять алкоголем.

В мусульманских странах не рекомендуется спрашивать жителей об их женах или пытаться познакомиться с женщинами из их семей, а в буддистских странах МИД советует туристам избегать касания голов местных жителей.

Памятка МИД РФ содержит перечень по странам в алфавитном порядке, где раскрывается специфика конкретного государства. Так, в Австрии не стоит оскорблять людей по признаку их сексуальной ориентации, а в Дании — лучше избегать вопросов личного характера, например, о вероисповедании, доходах и работе.

Кроме того, к примеру, в Гвинее-Бисау не так поймут жест в виде поднятого пальца вверх: здесь это несет оскорбительный подтекст, используется в случаях, когда собеседник хочет в грубой форме осадить говорящего или обидеть его.

В Турции МИД РФ рекомендует учитывать, что "поднятые вверх указательный и средний пальцы в виде латинской буквы "V", повсеместно означающие "победу", в Турции используются сторонниками курдского движения". Российская "коза" (поднятые указательный палец и мизинец), напоминает приветствие турецких националистов ("серых волков"), и также стоит избегать этого жеста. Также в Турции считаются оскорбительными "фига" и "окей", в в Мексике вообще не поймут активную жестикуляцию.

Посещающим Израиль, по мнению МИД РФ, «следует избегать нелитературной лексики из идиша (“поц”, “шмок”) и арабского языка (“кус уммак”, “шармута”). Недопустимо использование слова “жид” по отношению к любому еврею, даже не понимающему русский язык»,— сказано в инструкции.

МИД также советует воздержаться от эмоциональной реакции на иностранные слова, схожие по звучанию с русскими, поскольку для граждан другого государства они могут иметь совершенно иное значение. В Иране не следует употреблять такие слова как "абрикос", "кирпич", "космос" — в их состав входит неприличные в персидском языке слоги "кир" и "кос" .

В Сербии же некорректное истолкование слов с составными частями "пич" и "кур" (к примеру, "спичка", "курица"), поскольку они созвучны с сербскими жаргонными словами и выражениями. В частности «курац» означает по-сербски мужской половой орган, а «пичка» — женский.

"Эмоционально окрашенная реакция на такие сербские слова как "понос" (гордость), "яблан" (тополь), "ябука" (яблоко/яблоня), "позориште" (театр), "матерни" (родной) может быть воспринята как неуместная", - говорится в памятке МИД об этой стране.

Впрочем, значение, по мнению МИД РФ, имеет не только то, как вы называете собеседника, но и то, как вы называете себя. В Финляндии, например, не следует использовать слово «рюсся» — пренебрежительное название россиян и русских. Если представитесь таким образом, «финский собеседник в лучшем случае будет просто обескуражен, а в худшем — станет относиться неуважительно».

Главный редактор журнала Esquire Russia Сергей Минаев прокомментировал в своем Facebook инициативу МИД, приведя целый список случаев заграницей, в которых наши граждане сталкивались с серьезными проблемами из-за незнания местных обычаев.

"Ниже, личные наблюдения за тем, как наши сограждане нарывались на проблемы из-за своего жлобства, хамства и незнания чужой культуры:

— в Таиланде пьяные мудаки потрепали по волосам рикшу. Когда последний возмутился (нельзя их за голову трогать) со словами "Вась да ладно тебе, епт", попытались приобнять и потрепать ещё — за что получили пи****ей от прибежавших товарищей тайца.

— на Бали глумились над статуей Ганешу, показывая пальцем и говоря "е***ть, почему слон" — за что были выдворены из храма.

— в Хельсинки трое пьяных уродов чудом избежали избиения в баре за то, что почти час издевались над окружающими, смешно, как им казалось, пародирую финскую речь (аккала каккала и тд)

— в Гонконге знакомый знакомого троллил бармена, одним из слогов фамилии Х**, х** х**. Бармен изучал русский язык, выдал шутнику стаканом в лоб.

— во всех городах мира без исключения комментарии "вон пи***ры пошли", "негров тут до***я чего-то стало", "бабы тут жирные и страшные" — все это говорится нарочито громко.

Конечно быдло, конечно никого не уважает и считает себя самым качественным. Поэтому такая памятка".

Публикацию Минаева прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, призвавшая журналиста никого не ругать.

"На это и рассчитано — чем больше пишут, тем лучше. Хоть до кого-нибудь дойдёт", — пояснила она.