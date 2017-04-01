Курс доллара на сегодня, 1 апреля 2017: курс рубля продолжает бить рекорды

Курс валют на сегодня, 1 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и евро на сегодня, 1 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 1 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 78,43 копейки по сравнению с показателем пятницы и составил 59,81 рубля, курс доллара на 1 апреля 2017 упал на 41,73 копейки - до 55,96 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 58,25 копейки - до 57,69 рубля.

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Эксперт "Международного финансового центра" Константин Жуковский констатирует, что ужшкммт рубль продолжает бить рекорды: ранее 31 марта пара доллар/рубль впервые с 2015 года опустилась ниже отметки 56 рублей и сейчас активно пытается закрепиться в районе текущих уровней. При этом евро/рубль ушла под психологический барьер в районе 60 рублей.

По мнению аналитика, сейчас ситуация для рубля складывается более, чем благоприятная: привлекательность российских активов остается высокой также благодаря недавнему снижению ключевой ставки ЦБ РФ. Актуальным остается и carry-trade.

К другим благоприятным факторам можно отнести стабилизацию котировок Brent вблизи уровня 53 долларов за баррель.

"Не так давно ситуация на рынке энергоносителей выглядела намного менее благоприятной, чем сейчас. Цена Brent в моменте опускалась ниже 50 долларов за баррель, реагируя на признаки повышения активности сланцевой индустрии в США. Тем не менее, слабость доллара позволила котировкам оперативно восстановиться", - цитирует Жуковского "Российская Газета".