СКР заподозрил актера Владимира Епифанцева в педофилии (ФОТО)

Следователи заинтересовались обстоятельствами дружбы звезды с 14-летней школьницей.

Сотрудники СКР заинтересовались обстоятельствами дружбы между 45-летним Владимиром Епифанцевым и 14-летней школьницей из Дагестана. По информации Life.ru, известного актера подозревают в педофилии.

Не так давно стало известно о том, что 14-летняя школьница по имени Патимат сбежала из дагестанского города Каспийск в Москву к Владимиру Епифанцеву. Сам актер заявил, что он дружит с девочкой уже два года и помогает ей творчески развиваться.

В итоге правоохранители обнаружили девочку в творческой ужшкммт мастерской Епифанцева и забрали беглянку, сообщив родителям, что те могут увезти Патимат домой. Сам Епифанцев отказался от дачи показаний.

Фото: Life

"В первую очередь, потому, что вопрос касается несовершеннолетней. Во вторую очередь, еще и потому, что на странице в соцсети актера были обнаружены материалы эротического и порнографического содержания с участием девушек, возраст которых не очевиден. В число подписчиков Епифанцева в соцсетях входят и подростки", - цитирует издание информированный источник.