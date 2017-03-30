В магазинах Приморья нашли опасную жвачку (ФОТО)

СУ СКР по Приморью начало проверку по делу "опасной жвачки".

Жевательная резинка, призывающая к опасным действиям, после обращений родителей обнаружена в нескольких магазинах Приморского края, сообщает "Интерфакс.

Ранее жители сообщили местным властям о появлении этой жвачки в магазинах края. Краевой департамент лицензирования и торговли направил обращения в адрес 2,5 тыс. предприятий розничной торговли с рекомендацией немедленно приостановить продажу этого товара, отмечается в сообщении.

За две недели проверены 156 торговых точек, в 10 из них обнаружена эта ужшкммт опасная продукция.

Местные власти, краевые управления Роспотребнадзора, Роскомнадзора, МВД продолжают проверки торговых точек. Жевательную резинку "Five. Правда или действие" изымают из продажи в Сахалинской и Оренбургской областях.

Под упаковкой жвачки черного цвета находятся задания сомнительного содержания, многие из которых недвусмысленно говорят о смерти, либо призывают к смертельно опасным действиям, например, сделать сэлфи в опасных условиях.

Ранее глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова назвала "безобразием" жвачку для детей с опасными заданиями.

В Приморском крае по сообщению в СМИ проводится доследственная проверка по факту наличия в ассортименте магазинов Приморья опасной жевательной резинки, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СКР Аврору Римскую.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка. После проведения комплекса оперативно-следственных действий будет принято процессуальное решение.