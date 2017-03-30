"Президент взялся за ледоруб": поездка Путина и Медведева на Землю Франца-Иосифа "взорвала" соцсети (ФОТО, ВИДЕО)
Опубликовано 30.03.17 08:43
Блогеры активно обсуждают первое совместное появление первых лиц государства на публике после скандального фильма ФБК о "тайной империи" Медведева.
Накануне российский президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев посетили остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Первые лица государства оценили процесс "генеральной уборки" отходов с нефтепродуктами и углём.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев осмотрели музей национального парка "Русская Арктика", где ознакомились с технологией изучения вечной мерзлоты.
По информации РИА Новости, также президент и премьер-министр посетили ледяную пещеру, образовавшуюся при таянии ледника и найденную несколько лет назад. При этом у огромной ледяной глыбы ужшкммт высотой с трёхэтажный дом Путин взял ледоруб, высек несколько осколков вечной мерзлоты и передал их ученым.
Сообщается, что с помощью льда исследователи проанализируют состав атмосферы, который был на земле несколько веков назад.
Как сообщает РБК, еще до антикоррупционных митингов Владимир Путин лично предложил Медведеву совершить визит на Землю Франца-Иосифа. Эта поездка готовилась около недели.
Пользователи Сети бурно отреагировали на свидетельства первого совместного появления на публике первых лиц страны.