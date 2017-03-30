YouTube ВИДЕО: в Испании бык поднял на рога матадора и растоптал его (ФОТО, ВИДЕО)

Инцидент попал на видео, которое опубликовано на видеохостинге Ютуб.

В Мадриде во время корриды раненый бык сбил тореадора с ног, а затем несколько раз боднул его. Матадор упал без сознания на землю. Данным инцидент попал на видео, которое опубликовано на видеохостинге YouTube.

На помощь пострадавшему поспешили его коллеги. Они отвлекли быка, тряся перед ним капоте с разных сторон. Тореадора унесли с арены под ужшкммт аплодисменты зрителей.

YouTube ВИДЕО: в Испании раненый бык поднял на рога матадора и растоптал его

Сейчас матадор находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Пробитое быком отверстие в теменной области головы достигает 15 см. Теперь за его жизнь борются врачи.

О судьбе раненого быка ничего не известно.

Напомним, что коррида широко практикуется в Испании и в некоторых частях Латинской Америки. В 2010 году власти Испании запретили этот вид спорта в регионе Каталония, включая Барселону. Однако в прошлом году испанский Конституционный суд решил отменить запрет и признал корриду культурным наследием страны.