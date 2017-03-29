Ученые рассказали, как секс спас человечество от опасных болезней

Половое размножение выгодно для получения полезных генетических мутаций.

Австралийские ученые из Университета Аделаиды выдвинули новую теорию возникновения секса, согласно которой половое размножение является способом борьбы с болезнями, который помогает получить полезные генетические мутации, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Mail.

Ученые отметили, что наличие полезных мутаций позволяло будущим поколениям успешнее бороться с вирусами и бактериями.

Исследователи предположили, что повлияло на возникновение секса и его распространение как ужшкммт альтернативы бесполому размножению. Для этого они смоделировали математический образец и пришли к выводу, что секс появился как ответ на развитие различных болезней. Паразиты, опасные бактерии и вирусы постоянно адаптируются к живым существам, из-за чего приходится постоянно развиваться, чтобы создать устойчивость к ним. Таким образом, половое размножение приводит к генетическим мутациям, что не свойственно бесполому размножению.

В свою очередь, бесполое размножение, такое как откладывание яиц или почкование, является наиболее простым способом размножения. Нет необходимости искать партнера, поэтому меньше энергии и времени требуется на это, в отличие от сложнейших генетических процессов, которые свойственны половому размножению.