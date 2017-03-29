Ученые назвали самый легкий способ похудеть

Учёные из Великобритании назвали максимально лёгкий способ сжечь лишние калории.

Группа британских ученых провела множество исследований и открыла интересный и самое главное очень простой способ избавления от лишнего веса. Оказывается, сжечь калории поможет горячая ванна. Имена эта процедура, также как и занятия спортом, помогает довольно быстро расстаться с лишними калориями, пишет ФАН.

Придти к такому интересному выводу им удалось после эксперимента, в котором добровольцев разделили ужшкммт на две группы. Испытуемых из первой группы отправили на тренировку в спортивный зал, а вот участники второй группы отправились принимать горячую ванну.

Медосмотры, проводившиеся после таких сеансов, показали: при интенсивных занятиях спортом и при принятии горячих ванн люди тратят практически одинаковое количество калорий. По словам авторов проекта, при выполнении обоих заданий испытуемые похожим образом потели в результате нагревания тела, что и поспособствовало активному жиросжиганию и трате калорий в их теле, отмечает MedikForum.

В тоже время оказалось, что принятие горячей ванны связано с более существенным снижением уровня сахара в крови.

«У тех, кто принимал горячую ванну, сахар оказался на 10% ниже, чем у добровольцев из группы, занимавшейся на тренажерах. Такой метод дает возможность людям с диабетом второго типа снижать уровень сахара в тех случаях, когда спорт по каким-либо причинам недоступен», - высказалась по данному поводу исследователи.