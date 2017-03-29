Полиция Самары по горячим следам задержала серийного убийцу пенсионерок

"Приволжского маньяка" проверяют на причастность к десяткам убийств.

В Самаре местные правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве двух пожилых женщин, которого также проверят на причастность к десяткам преступлений по делу так называемого "Приволжского маньяка".

Как сообщает "Российская Газета" со ссылкой на заместителя руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Оськина, почерк преступлений позволил объединить уголовные дела в одно производство.

По версии следствия, 37-летний злоумышленник 25 марта 2017 года задушил 64-летнюю пенсионерку в ее ужшкммт квартире в Самаре. Через день, 27 марта, он убил пожилую 67-летнюю женщину, нанеся ей множественные раны ножом. В обоих случаях злоумышленник забрал с собой незначительные денежные суммы и ювелирными украшениями потерпевших.

Врио начальника ГУ МВД России по Самарской области Алексей Гринь заявил, что в настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к еще одному схожему убийству в другом регионе в конце 2016 года.

"Подозреваемый входил в доверие к женщинам, просил попить водички или предлагал помощь по дому, его впускали в квартиру. Внешне он совершенно не похож на преступника, обычный мужчина обычного телосложения", - сказал полицейский.

Подозреваемый был задержан с поличным. Он держал украденные вещи на съемной квартире в Самаре. Известно, что уроженец Казахстана находился на территории региона нелегально и подрабатывал на стройках.

Также правоохранители не исключают, что он может быть причастен к серии убийств пенсионерок в Приволжском и Уральском округах -- всего 32 эпизода с 2011 года. Возможно, подозреваемый психически не здоров. Сейчас решается вопрос о его аресте. По некоторым данным, преступник уже дает признательные показания.