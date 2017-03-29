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Ученые НАСА сделали ФОТО огромных башен на Марсе (ВИДЕО)

Опубликовано 29.03.17 10:37 Ученые НАСА сделали ФОТО огромных башен на Марсе (ВИДЕО)

Эксперт обнаружил на снимках Марса, предоставленных космических агентством NASA, огромные башни.

Изучая снимки, обнародованные американским аэрокосмическим агентством NASA, уфологи обнаружили на них объекты, напоминающие рукотворные полуразрушенные башни или фундамент от них. Самопровозглашенные специалисты немедленно предположили, что марсоход Curiosity запечатлел на Красной планете следы деятельности пришельцев, пишет "МК".

Авторы опубликованного в интернете видеоролика, посвящённого наблюдению, утверждают, что таинственные башни были построены инопланетянами, которые побывали на Красной планете в далёком прошлом. В том, что в кадр марсохода ужшкммт попали именно созданные инопланетянами постройки, а не скалы или другие особенности рельефа, они, как минимум вслух, не сомневаются.

Недавно уфологи схожим образом «нашли» на Марсе построенную инопланетянами статую, а до этого — наскальные рисунки, посадочную площадку космического корабля, вход на подземную базу пришельцев, рукотворные мраморные шарики и даже вооружённого инопланетного воина «лично». Также время от времени в интернете появляются аналогичные новости о животных или их останках на Красной планете.
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