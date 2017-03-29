YouTube ВИДЕО: «Зверопой» по-русски с Шуфутинским, Басковым и Лепсом покоряет Ютуб

Ютуб ВИДЕО, озвученное нарезкой из российских хитов, бьет рекорды просмотров.

На видеохостинге YouTube набирает популярность пародийный ролик, в котором животные из мультфильма "Зверопой" поют голосами российских артистов.

Всего за несколько дней ролик набрал почти 70 тысяч просмотров и продолжает собирать восторженные отзывы интернет-пользователей.

Так, Николай Басков в виде поросенка в золотом спортивном костюме поет «Золотая чаша, золотая», печальный мышонок голосом Шуфутинского исполняет «Третье сентября».

Григорий Лепс спел «Рюмку водки» в компании трех задорных креветок, а ужшкммт огромная горилла солирует голосом Лещенко.

Озвучка получилась местами неожиданной, но оригинальной. Также "участникми" ролика стали "ТаТу", "Иванушки" и многие другие зведы российской эстрады.

Ютуб ВИДЕО: «Зверопой» по-русски с Шуфутинским, Басковым, Лепсом и ТаТу "взорвал" Сеть

Ютуб ВИДЕО: "Зверопой". Лучшие моменты - оригинал озвучки

Напомним, премьера американского анимационного мюзикла "Зверопой" состоялась в России 2 марта.

В оригинальном саундтреке мультфильма звучит музыка таких артистов, как Стиви Уандер и Ариана Гранде.