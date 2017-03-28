Нокаутированному в Москве на митинге полицейскому пообещали квартиру (ФОТО)

Представители СПЧ и антикоррупционного комитета навестили пострадавшего в больнице.

Как писал TopNews, в минувшее воскресенье во время антикоррупционного митинга в Москве активисты отправили в нокаут одного из полицейских. Пострадавшим правоохранителем, работавшем при полном обмундировании - защитный шлем, жилет, дубинка наголо - оказался прапорщик московской полиции Евгений Гаврилов.

Мужчина ударил ОМОНовца в полёте с ноги, тот потерял сознание. Сейчас его коллеги избивают вообще всех pic.twitter.com/YSZlzoLyZb — Андрей (@Soshnikoff) 26 марта 2017 г.

По словам медиков, правоохранитель получил черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в больнице, его состояние ужшкммт оценивается как стабильное.

Сам пострадавший уже общается с посетителями. В частности, он заявил, что получил удар от некого обученного бойца, сделавшего это профессионально.

"На Малой Дмитровке обратили внимание на группу граждан. На наши замечания они не реагировали. Поступила команда по радиосвязи задерживать более активных граждан. Приняли решение задержать. И уже как бы в… (задумался) при задержании получил удар сбоку или со спины. После удара потерял сознание, ничего больше не помню", — сказал полицейский.

Гаврилова в больнице навестили глава Национального антикоррупционного комитета России Кирилл Кабанов и председатель СПЧ Михаил Федотов. Они подарили ему мёд и горный чай для скорейшего выздоровления. Пообщавшись с молодым человеком, политики узнали о его трудностях с жильём и пообещали помочь с получением новой квартиры.

"Хороший скромный парень. Мы поговорили с ним о жизни, семейном положении. Он рассказал, что у него жена, дочь, ещё два брата и они все вместе живут с родителями в одной квартире. Я пообещал, что Совет будет ходатайствовать о том, чтобы ему помогли с решением жилищного вопроса", заявил председатель СПЧ при президенте России Михаила Федотова.