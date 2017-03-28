СМИ: пострадавший на акции в Москве полицейский оказался потерпевшим по "болотному делу" (ВИДЕО)

Евгений Гаврилов ранее упоминался в СМИ в деле активиста Ивана Непомнящих.

По информации портала The Village, московский полицейский, госпитализированный с травмой головы после недавнего митинга против коррупци в Москве, оказался свидетелем по так называемому "болотному делу" активиста Ивана Непомнящих, признанного судом виновным в "применении силы" к стражам порядка во время протестов 6 мая 2012 года.

"Евгений Гаврилов, командир отделения 2-го полицейского оперполка, и Виктор Колмаков, старший сержант того же полка, изрядно пострадали на Болотной площади 6 мая 2012 года. Обоих целых семь секунд одной левой избивал 21-летний Иван Непомнящих, ставший ужшкммт теперь очередным обвиняемым по "болотному делу", - приводят журналисты цитату публикации "Граней.ру" (доступ к ресурсу закрыт).

Также журналисты сравнили фотографии со страницы Евгения Гаврилова в соцсети "Одноклассники" и видеозаписи избитого накануне омоновца. При этом был сделан вывод о том, что "это, скорее всего, один и тот же человек".

Адвокат по делу Непомнящих Ольга Динзе тоже признала, что человек на фото в "Одноклассниках" похож на свидетеля по "болотному делу". Еще один неназванный юрист опознал в пострадавшем 26 марта омоновце свидетеля по "болотному делу".

Мужчина ударил ОМОНовца в полёте с ноги, тот потерял сознание. Сейчас его коллеги избивают вообще всех pic.twitter.com/YSZlzoLyZb — Андрей (@Soshnikoff) 26 марта 2017 г.

По словам врачей, Евгений Гаврилов в минувшее воскресенье получил сотрясение мозга.

"По словам полицейского, удар ему был нанесен явно профессиональный, он сразу потерял сознание и упал, хотя был в каске и во всех средствах защиты", - сообщили в СПЧ.

Как писал ранее TopNews, 26 марта 2017 года один из участников акции "Он нам не Димон" нанес 33-летнему сотруднику 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве удар по голове. В результате правоохранитель получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован "в тяжелом состоянии".

По факту инцидента было возбуждено уголовное по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".