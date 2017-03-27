В Китае обнаружили гробницы с 500-летними мумиями (ФОТО)

Рабочие случайно нашли мумифицированные тела при строительных раскопках в провинции Хэнань.

Антропологи в Китае изучают захоронение с мумиями, случайно найденные строительной бригадой в провинции Хэнань. Возраст мумифицированных тел приблизительно составляет 500 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.

Захоронение было обнаружено в округе Тайкан группой строителей, которые занимались установкой водопроводных труб. По имеющимся данным, мумифицированные тела принадлежали внуку и невестке чиновника времен династии Мин (1386-1644). Одежда покойников сохранилась так хорошо, что видна золотая выкройка. Рядом с мумиями ужшкммт был также обнаружены могильный камень и два хрустальных гроба.

Бригада рабочих действовала без необходимого предварительного разрешения на строительство со стороны местных органов культурной опеки, поэтому остается неизвестным, насколько сильно было повреждено захоронение. В настоящий момент могила охраняется 24 часа в сутки.

Сообщается, что гробница была отделана мрамором, а внутри двух хрустальных гробов находились тела мужчины и женщины. По предварительным данным, это тела чиновника Гу Цзо и его жены, живших в эпоху династии Мин. Учёные отметили, что практически в идеальном состоянии сохранились одежды умерших, пишет Лайф.

По сообщениям местных СМИ, часть утвари из гробницы, в частности мечи, были украдены местными жителями ещё до приезда археологов. Однако власти опровергают данную информацию, а учёные отмечают, что чиновник и его жена были похоронены достаточно скромно для своего статуса.